لأول مرة منذ بداية الجائحة: لا إصابات جديدة بالصين

وكالات

لم تعلن الصين اليوم، السبت، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، للمرة الأولى منذ أن بدأت البلاد بنشر البيانات حول الوباء في كانون الثاني/ يناير.

وظهر المرض في أواخر العام 2019 في مدينة ووهان في وسط الصين لكن العدوى أُوقفت في البلاد. وتفيد آخر حصيلة أن 83 ألف شخص أصيبوا بكوفيد-19 توفي منهم 4634 وفاة.

وفي هذه الأثناء، تفشى الوباء في كافة دول العالم وسُجّلت أكثر من خمسة ملايين إصابة بينها قرابة 330 ألف وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني، لي كي تشيانغ، أمس الجمعة، لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية السنوية، "حققنا نجاحا استراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كوفيد-19".

وأمام ثلاثة آلاف نائب يضعون الكمامات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لا تزال هناك "مهمة هائلة" يجب إنجازها.

وتتهم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السلطات الصينية بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء وبأنها أخفت حجمه.

ونفت بكين بشكل قاطع الاتهامات بإخفاء المعلومات بشأن الوباء مؤكدةً أنها تشاركتها دوماً في الوقت المناسب مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى.