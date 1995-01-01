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موريتانيا تعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

السبت 23 مايو 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا تعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر


وكالات

أعلنت موريتانيا رسميا بعد منتصف ليل الجمعة/السبت أن عيد الفطر سيكون اليوم السبت بعد ثبوت رؤية هلال شوال من قبل مستفيضة عدول تزيد على أربعين شخصا بمناطق متفرقة من البلاد .

وفي خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مواطنيه إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المستجد .

واوضح أن المرحلة الثانية التي نعيشها اليوم من تفشي الفيروس تتسم بارتفاع عدد الإصابات وتزايد ظهور الحالات المجتمعية، مشيرا إلى أن "دخولنا في هذه المرحلة يعني أننا سنضطر للتعايش مع هذا الوباء لفترة".

وبلغت الاصابات المؤكدة في موريتانيا 200 حالة وخمس وفيات

وألغت السلطات الموريتانية صلاة العيد وصلاة الجمعة وشددت حظر التجوال طوال أيام عيد الفطر ليبدأ من الرابعة بعد الظهر وحتى السادسة صباحا على ان يعود الحظر بعد أيام العيد أي من يوم الثلاثاء المقبل الى الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا لثلاثة اسابيع .

وقررت الحكومة كذلك تأجيل افتتاح المدارس حتى اشعار آخر.

#فيروس كورونا #موريتانيا #عيد الفطر

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