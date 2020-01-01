كورونا عالميا : نحو 339 ألف وفاة وأكثر من 5 مليون إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد19"، حتى مساء الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 338,524 شخصا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 5 ملايين، و 275 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونين و 137 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة، الجمعة، عن وفاة 72 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,821 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة عن الحصيلة الاجمالية ليوم الخميس، من حيث أعداد الوفيات و الاصابات التي كانت 67 حالة وفاة، و 8,438 إصابة جديدة مؤكدة سجلتها 17 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، نحو 85 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,351 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الجمعة، عن 1,082 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 97,436 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 640 ألف شخص، منهم نحو 19 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 36,393 شخصا، منهم 351 الجمعة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 254,195 إصابة، حتى الآن، منهم 3,287 إصابة آخر 24 ساعة.

فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الجمعة، 130 حالة وفاة، من مجموع 32,616 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 652 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 228,658 حالة مؤكدة.

اسبانيا بدورها صعدت الجمعة الى المركز الرابع، متخطية فرنسا، حيث سجلت اسبانيا حصيلة وفيات تبلغ 28,628 شخصا، منهم 688 الجمعة، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 281,904 أشخاص، منهم 1,787 في آخر 24 ساعة.

فرنسا من جانبها تراجعت الجمعة الى المركز الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,289 وفاة، منهم 74 الجمعة، وحصيلة 181,826 إصابة.

تليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 20,541 شخصا، منهم 459 الجمعة، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 319,069 حالة مؤكدة، منهم 8,148 في آخر 24 ساعة.

لتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,212 حالة، منهم 26 الجمعة، وحصيلة 56,511 إصابة، منهم 276 آخر 24 ساعة.

تليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,352 شخصا، منهم 43 الجمعة، وبحصيلة 179,713 إصابة، منهم 692 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها تستقر عند المركز التاسع بحصيلة وفيات تبلغ 7,300 شخصاً، منهم 51 الجمعة، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 131,652 إصابة، منهم 2,311 آخر 24 ساعة.

المكسيك تقدمت الجمعة إلى المركز العاشر، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 6,510 أشخاص، منهم 420 الجمعة، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 59,567 شخصا، منهم 2,973 آخر 24 ساعة.

كندا من جانبها تراجعت لتستقر عند المركز ال11، بحصيلة وفيات تبلغ 6,245 شخصا، منهم 93 الجمعة، كما سجلت 1,089 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 82,413 حالة في البلاد.

هولندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,788 شخصا، منهم 13 الجمعة، وحصيلة اصابات تبلغ 44,888 إصابة، منهم 188 آخر 24 ساعة.

وتحافظ الصين على استقرارها عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الجمعة، ومنذ عدة ايام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,971 حالة، منهم اصابة 4 أشخاص فقط في آخر 24 ساعة.

72 وفاة و8,821 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الجمعة، عن 72 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: السودان، السعودية، مصر، الكويت، الجزائر، العراق، الإمارات، قطر، المغرب، وسلطنة عمان، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت السودان وفاة 16 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 137 شخصاً، كما سجلت إصابة 240 شخصا لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المصابة لديها 3,378 حالة حتى الآن.

وسجلت السعودية 13 حالة وفاة، من مجموع 364 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 2,642 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 67,719 شخصاً، ولليوم التاسع على التوالي تسجل المملكة حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت قبل ذلك تشهد منذ 18 أبريل الماضي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

بدورها، سجلت مصر وفاة 11 شخصاً، من مجموع 707 وفيات حتى الان، وعن تسجيل 783 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 15,786 حالة.

كما سجلت الكويت وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 138 شخصاً، كما سجلت 955 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 19,564 حالة حتى الآن.

فيما سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 582 شخصاً، كما سجلت 190 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,918 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت العراق وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 147 شخصا، كما سجلت 87 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,964 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 241 شخصاً، كما سجلت 994 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27,892 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 19 شخصاً، فيما سجلت 1,830 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 40,481 حالة حتى الآن.

فيما سجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 197 شخصا، كما سجلت 121 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,332 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 32 أشخاص، كما سجلت 242 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,794 حالة حتى الآن.

كما سجلت سوريا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 4 أشخاص، كما سجلت إصابة جديدة واحدة من مجموع 59 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الجمعة، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 240 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 8,414 حالة، توفي منهم 12 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 223 إصابة جديدة، من مجموع 2,270 حالة، توفي منهم 10 حتى الآن.

وسجلت لبنان 62 إصابة جديدة، من مجموع 1,086 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 16 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 700 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

كما سجلت اليمن 12 إصابة من مجموع 209 حالات، توفي منهم 33 شخصا حتى الآن.

وأخيرا سجلت ليبيا إصابة لشخص واحد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 72 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.