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الشرطة تتعامل مع 1000 عامل عائد من الداخل الفلسطيني في جنين

الجمعة 22 مايو 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتعامل مع 1000 عامل عائد من الداخل الفلسطيني في جنين


جنين / سما /

تعاملت الشرطة خلال الساعات القليلة الماضية مع 1000 عامل عائد من الداخل الفلسطيني في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في جنين تعاملت مع 1000عامل تم التحفظ عليهم أثناء عودتهم من الداخل الفلسطيني من خلال الحواجز المنتشرة في مدينة جنين وريفها حيث تم التحفظ عليهم في الأماكن المخصصة لذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني .

وناشدت الشرطة ، المواطنين العمال العائدين من الداخل الفلسطيني الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من فيروس كورونا.

#الشرطة #جنين #عمال

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