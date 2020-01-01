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إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين على مزارعين من قرية دير نظام

الجمعة 22 مايو 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين على مزارعين من قرية دير نظام


رام الله / سما /

أصيب أمين سر حركة فتح بقرية دير نظام شمال غرب رام الله قصي ذياب التميمي، والشاب زياد التميمي في اعتداء لمستوطنين مساء اليوم الجمعة، على عدد من المزارعين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقال مراسلنا إن مستوطني "حلميش" هاجموا مزارعين من القرية بينما كانوا يفلحون أرضهم في منطقة "وادي ريا" التي يمر بجوارها شارع استيطاني، ما أدى لإصابة أمين سر حركة فتح وشاب آخر بجروح في الرأس، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بجروح طفيفة.

وأشار إلى أن الاعتداء يقوده مستوطن معروف بالمنطقة حيث يملك عشرات العجول ويتركها ترعى في أراضي المواطنين، كما استولى على قطعة أرض أقام عليها مزرعته قرب قرية جيبيا بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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