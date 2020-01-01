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المفتي: غدا السبت الـمتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر

الجمعة 22 مايو 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: غدا السبت الـمتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر


القدس المحتلة / سما /

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي، "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1441هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر".

وأضاف: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله، بالعيد المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير الاحتلال".

وكان المفتي أعلن عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا.

وحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للواقية من انتشار فيروس كورونا.

#المفتي العام #عيد الفطر #فلسطين #شهر رمضان

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