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الأردن: 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 22 مايو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 700.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: (7) حالات إصابة لأردنيين عائدين من الخارج (بريطانيا، والإمارات، وكندا) منهم (3) حالات في فنادق البحر الميّت، و(4) حالات في فنادق العاصمة عمّان، وحالتا إصابة لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، و(4) حالات إصابة في العاصمة عمّان لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة جاوا، وحالة إصابة في محافظة المفرق لأحد مخالطي سائق الخناصري، وحالتا إصابة في محافظة الزرقاء مرتبطتان بمخالط لسائق الخناصري.

كما سجّلت (4) حالات شفاء، منها (3) في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

#الاردت #فيروس كورونا #اصابات

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