  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خريشي يطلع منظمة الصحة العالمية على التطورات في فلسطين لمواجهة كوفيد-19

الجمعة 22 مايو 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشي يطلع منظمة الصحة العالمية على التطورات في فلسطين لمواجهة كوفيد-19


برن /سما/

أطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانم غبريزوس، على آخر التطورات في فلسطين في مواجهة وباء كوفيد-19، والإجراءات التي اتخذتها القيادة وإعلان حالة الطوارئ المبكر الذي أعلنه الرئيس، والجهد الذي بذلته المؤسسات الفلسطينية المختلفة للسيطرة والحد من انتشار الوباء.

ووضع خريشي غبريزوس، خلال اللقاء الذي جرى بينهمت، اليوم الجمعة، بحضور المدير التنفيذي للطوارئ في المنظمة مايكل ريان، والمستشار القانوني ستيفان سولمون، بصورة التحديات والصعوبات التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة سياسات القوة القائمة بالاحتلال من الإغلاق والحصار، وكذلك موضوع العمال والوضع الخاص في القدس.

وقال إن أكثر الإصابات بالفيروس في محافظة القدس نتيجة الإهمال الطبي من قبل القوة القائمة بالاحتلال ومنعها المراكز الطبية الفلسطينية من إجراء الفحوصات والمراقبة.

وتطرق إلى وضع المعتقلين الفلسطينيين، وضرورة العمل مع القوة القائمة بالاحتلال لضمان سلامتهم والعمل على إطلاق سراح كبار السن والمرضى والأطفال.

وقدم السفير شرحا مفصلا حول آخر التطورات السياسية، خاصة إعلان القيادة الانفكاك ووقف الاتفاقيات والتفاهمات مع حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية، وانعكاسات ذلك على الوضع الصحي في فلسطين.

وتم التطرق إلى حق فلسطين بالانضمام إلى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة ومنها منظمة الصحة العالمية.

وأعرب السفير عن شكره للمدير العام والمكتب الإقليمي في القاهرة، ومكتب المنظمة في فلسطين، للدعم الذي قدم لفلسطين سواء اللوجيستي والفني، وتزويد وزارة الصحة بالاحتياجات الضرورية في مكافحة الوباء.

بدوره، أعرب المدير العام للمنظمة عن شكره للتعاون البناء مع دولة فلسطين، مشيدا بالجهود الكبيرة والناجحة التي اتخذتها دولة فلسطين في هذه الظروف الصعبة رغم قلة الامكانيات، معبرا عن استعداد المنظمة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة فلسطين على كافة الصعد ولتطوير القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عام.

#ابراهيم خريشي #الصحة العالمية #فلسطين #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

قوات الأمن الفلسطينية تنسحب من أبو ديس قرب القدس وضابط إسرائيلي كبير يحذر

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

صحيفة: انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

غزة: المكتب الاعلامي يوضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

غانتس

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

النخالة: سنأخذ مواقف الرئيس ضد "إسرائيل" على محمل الجد.. وهذا المطلوب من السلطة وفتح اتجاه غزة

11111111111

لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة