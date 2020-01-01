  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف: وقف التنسيق الأمني قد يؤدي لتجديد العمليات التفجيرية

الجمعة 22 مايو 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: وقف التنسيق الأمني قد يؤدي لتجديد العمليات التفجيرية


القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي، والمختص بالشؤون العربية، بالقناة الـ13 العبرية، تسفي يحزكئيلي، إن وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، قد يؤدي لتجديد عمليات التفجيرية.

وأضاف يحزكئيلي، في مقابله أجرتها معه صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، أنه بعد إعلان السلطة عن وقف التنسيق الأمني، قد يتم تجديد العمليات التفجيرية من الضفة.

وبحسب المحلل، فإن التنسيق الأمني يعني، التعاون بين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة أمن السلطة، ضد الحركات الإسلامية بالضفة، تحديدا حماس، واعتقال عناصرها.

ولفت المحلل، الى أن إسرائيل ليست الوحيدة التي تستفيد من التنسيق الأمني، بل أبو مازن كذلك، الذي يتلقى معلومات عن تحركات حماس بالضفة من إسرائيل.

يشار الى أن السلطة الفلسطينية، أرسلت قبل يومين، رسالة رسمية الى إسرائيل، أكدت فيها أنها لن تسمح بالعنف بمناطق الضفة الغربية، بعد وقف التنسيق الأمني، بحسب ما كشفت عنه قناة "كان" العبرية.

#اسرائيل #السلطة الفلسطينية #التنسيق الامني #العمليات الاستشهادية #الجيش الإسرائيلي #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

قوات الأمن الفلسطينية تنسحب من أبو ديس قرب القدس وضابط إسرائيلي كبير يحذر

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

صحيفة: انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

غزة: المكتب الاعلامي يوضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد بسبب كورونا

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

الأخبار الرئيسية

نصر الله :نحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحرير القدس واسرائيل فشلت في التحريض على المقاومة بغزة

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

غانتس

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

النخالة: سنأخذ مواقف الرئيس ضد "إسرائيل" على محمل الجد.. وهذا المطلوب من السلطة وفتح اتجاه غزة

11111111111

لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة