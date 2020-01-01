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"الجرائم الاقتصادية" تحقق في 79 قضية خلال شهر رمضان

الجمعة 22 مايو 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجرائم الاقتصادية" تحقق في 79 قضية خلال شهر رمضان


رام الله / سما /

اصدرت النيابة العامة بيان حول الجرائم الاقتصادية المرتكبة خلال شهر رمضان، حيث بلغ مجموع القضايا الواردة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئة خلال الفترة الواقعة ما بين 24 نيسان و 21 أيار 79 قضية باشرت النيابة التحقيق فيها واحالت 43% منها للمحاكم المختصة .

واشار البيان ان ابرز الجرائم الاقتصادية المرتكبة تركزت على جريمة تخزين سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية بواقع 35 قضية وجريمة إدخال بضائع ومنتجات بخلاف قانون الزراعة بواقع 33 قضية.

وفي السياق ذاته لاحقت نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية الجرائم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ ومنها احتكار البضائع أو إخفائها أو مخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية خلال مدة إعلان حالة الطوارئ ويشار إلى أن وارد الجرائم الاقتصادية للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ الواقعة ما بين 5آذار و4 أيار بلغ 168 قضية .

وتثمن النيابة العامة جهود ذوي الاختصاص من مأموري ضبط قضائي من الوزاراة المختصة والاجهزه الامنية المختصة في ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.

#النيابة العامة #الجرائم الاقتصادية

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