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رسميا- الأحد عيد الفطر بماليزيا واستراليا وإندونيسيا والفلبين

الجمعة 22 مايو 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا- الأحد عيد الفطر بماليزيا واستراليا وإندونيسيا والفلبين


سما / وكالات/

 أعلن دانيال سيد أحمد، حامل الأختام الملكية في ماليزيا، أنه وفقاً لنتائج تحري هلال شهر شوال 1441هـ، لتحديد موعد بدء عيد الفطر والذي جرى مساء اليوم الجمعة الموافق 22 مايو، فقد تعذر رؤية الهلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية، أقر مجلس الملوك والسلاطين على أن طريقة تحديد موعد عيد الفطر في جميع الولايات الماليزية تسستند إلى الرؤية والحساب، ليكون السبت اليوم الثلاثين والمتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد 1441هـ الموافق 24 مايو، بحسب المسؤول.

من ناحية أخرى، ووفقا لمركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد أعلنت دار الإفتاء الفلبينية أن الأحد 24 مايو يوم عيد الفطر السعيد، كذلك كل من إندونيسيا وأستراليا سيكون غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان بينما سيكون عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو.

من ناحية أخرى، قال مركز الفلك الدولى، إنه غير صحيح أن تونس أعلنت أن الأحد هو يوم العيد، الخبر المنتشر عبارة عن توقع لمؤسسة فلكية تونسية وليس قرار رسمي، وإن كان من المتوقع أن يكون العيد في تونس يوم الأحد، إلا أنه لم يعلن ذلك بعد.

#ماليزيا #عيد الفطر #اندونيسيا #شرق اسيا

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