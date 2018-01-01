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عقب عفو أبنائه عن القتلة.. خطيبة خاشقجي: "ليس لأحد حق العفو"

الجمعة 22 مايو 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب عفو أبنائه عن القتلة.. خطيبة خاشقجي: "ليس لأحد حق العفو"


اسطنبول /سما/(أ ف ب)

 أصرّت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، على أن "أحدا" لا يملك حق العفو عن قتلته، بعد ساعات على إعلان أبنائه في الرياض أنهم "عفوا" عن السعوديين الذين نفذوا الجريمة.

وقتل خاشقجي الذي كان مقرّبا من السلطات في المملكة قبل أن يتحوّل إلى معارض، في الثاني من تشرين الأول 2018. واتهم مسؤولون أميركيون وأتراك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإصدار الأمر بقتله، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.

وقالت جنكيز على تويتر "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم، وليس لأحد حق في العفو عن قتلته. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال، حتى نحقق مرادنا".

وأضافت "القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق والقتل غيلة وليس لأحد حق العفو. لن نعفو لا عن القتلة ولا عمن أمر بقتله".

وجاءت تصريحات جنكيز تعليقا على نشر نجل خاشقجي، صلاح، في تغريدة على حسابه على "تويتر" فجر الجمعة بيانا مقتضبا جاء فيه "نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمّن قتل والدنا".

ويرى محللون أن من شأن هذا الإعلان أن يجنّب خمسة أشخاص لم تكشف هوياتهم وصدرت أحكام بإعدامهم في كانون الأول في السعودية، تطبيق العقوبة بحقّهم.

وتقول تركيا إن خاشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تعرض للخنق ثم قطّعت جثته على أيدي مجموعة من 15 سعودياً داخل القنصلية. ولم يعثر قط على جثمانه.

#جمال خاشقجي #السعودية #تركيا

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