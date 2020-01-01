  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على 6 أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الجمعة 22 مايو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 6 أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين


جنين / سما /

قبضت الشرطة ، اليوم ، على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وخلال تنفيذها لجولات تفقد في المدينة وريف المحافظة حول ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ المتعلقة بحالة الطوارئ والإجراءات الخاصة بها و الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة تخلل ذلك إلقاء القبض على ستة أشخاص وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا كما تم ضبط مركبة خالفت حالة الطوارئ وتبين بعد الفحص بأنها غير قانونية.

#الشرطة #طوارئ #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

قوات الأمن الفلسطينية تنسحب من أبو ديس قرب القدس وضابط إسرائيلي كبير يحذر

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

صحيفة: انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة

الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

غزة: المكتب الاعلامي يوضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

النخالة: سنأخذ مواقف الرئيس ضد "إسرائيل" على محمل الجد.. وهذا المطلوب من السلطة وفتح اتجاه غزة

11111111111

لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة

o

مسؤول إسرائيلي سابق: ليس للأردن أهلية بإلغاء اتفاقية السلام دون حدوث حرب

18 سيناتورًا ديمقراطيًا بارزًا يحذرون نتنياهو : الضم سيضر العلاقات الأميركية الإسرائيلية