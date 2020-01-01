الشرطة تقبض على 6 أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

جنين / سما /

قبضت الشرطة ، اليوم ، على 6 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وخلال تنفيذها لجولات تفقد في المدينة وريف المحافظة حول ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ المتعلقة بحالة الطوارئ والإجراءات الخاصة بها و الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة تخلل ذلك إلقاء القبض على ستة أشخاص وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا كما تم ضبط مركبة خالفت حالة الطوارئ وتبين بعد الفحص بأنها غير قانونية.