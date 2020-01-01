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الأردن يوافق على فتح المطار لإجلاء الرعايا الفلسطينيين

الجمعة 22 مايو 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يوافق على فتح المطار لإجلاء الرعايا الفلسطينيين


رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، أبلغه بصدور موافقة المملكة الأردنية الهاشمية بفتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في عديد الدول من المواطنين والطلبة.

وأكد أنه جاري الاتفاق مع الأشقاء في الأردن على جميع التفاصيل والترتيبات ومواعيد الرحلات، وسيتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة بشكل مركزي على صفحة الوزارة.

وأعرب المالكي باسم دولة فلسطين عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة، التي تعبر عن مواقف المملكة الثابتة والداعمة لقضايا شعبنا في كافة المحافل.

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