غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن ايران تحاول المساس باستقرار اسرائيل مستخدمة الجهات الموالية لها واسرائيل تعلم كيف سترد على هذه التهديدات.

و صرح غانتس يوم الجمعة، بأن تفوهات الزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي والذي نعت بها اسرائيل بورم سرطاني تبرهن حجم التحدايات الامنية التي تواجهها اسرائيل في اكثر من جبهة.

و اكد أنه ملم جداً بالملف الايراني وبقدرات جيش الدفاع في هذه الساعة وعليه فإنه لا ينصح احدا بان يختبر جيش الدفاع الإسرائيلي.

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و قال غانتس في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك يوم الجمعة أن دولة اسرائيل والحلم الصهيوني أصبحا حقيقة واقعة واي محاولة ايرانية لمساس باستقرار الدولة بواسطة عملائها ستحبطها اسرائيل لا محالة، وتابع أن تجربة الماضي علمته ان التصريحات المتغطرسة التي يطلقها الأعداء تدل على ضعفهم وعلى اية حال فان اسرائيل تعلم كيف تستعد للتصدي لكل هذه التهديدات بكل الوسائل المتاحة لها.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وإن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي.

وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا".

وأوضح أن "المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية".

وأكد أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وأشار إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

ولفت إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة" على حد تعبيره.

وتابع "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية".

وشدد خامنئي على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه".

واستطرد "لا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".