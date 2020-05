شاهد.. باكستان: مقتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة

قتل أكثر من مئة شخص، اليوم، الجمعة، جرّاء تحطّم طائرة باكستانية فوق مدينة كراتشي.

ووفقًا لهيئة الطيران الباكستانية، تتبع الطائرة لشركة الطيران الباكستانية، وكان على متنها حوالي مئة شخص.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني، وقال المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان، عبد الستار خوار، لـ"فرانس برس" إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم".

وأضافت أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني مدن البلاد.

Residents join the rescue efforts as firefighters put out the fire in a locality near the Karachi airport after the crash of a PIA passenger plane coming from Lahore.https://t.co/LOdHLO1Amv pic.twitter.com/qjVcBUgy26