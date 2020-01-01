خامنئي: حصر القضية الفلسطينية في النطاق الفلسطيني "خطأ فادح"

طهران /سما/(شينخوا)

قال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة، إن القضية الفلسطينية مسألة إنسانية، وحصر القضية في النطاق الفلسطيني هو "خطأ فادح".

جاءت تصريحاته في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال خامنئي إنه لا توجد بين الجرائم البشرية في العصر الراهن جريمة حجم "اغتصاب فلسطين" وتشريد أهلها، معرباً عن أسفه أن بعض الدول العربية استسلمت تدريجياً بعدما أبدت في البداية مقاومة كان بعضها يستحق الثناء.

وتابع بقوله "القضية الفلسطينية مسألة إنسانية... إذن حصر القضية في النطاق الفلسطيني، أو على الأكثر العربي، هو خطأ فادح."