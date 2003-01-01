  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

الجمعة 22 مايو 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق مجينة قلقيلية، مع جنود الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وأفاد مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية، أنه:" بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان المبارك إلا أن المسيرة ومنذ تسع سنوات لم تتوقف بالرغم من قمع الاحتلال لها بكل وسائل القمع المحرمة دولية ومنها الرصاص المتفجر ومواد كيماوية وقنابل غاز مجهولة التركيب وتفتك بصحة المصابين ".

وأضاف شتيوي:" أصيب العديد من الشبان والمواطنين بحالات اختناق بعد اطلاق قنابل من الغاز المسيل للدموع بكثافة، وحاول الجنود نصب الكمائن في العديد من المنازل لاعتقال الشبان المشاركين ويقظة الشبان حالت دون تحقيق هدفهم، واستهدف جنود الاحتلال خزانات المياه فوق اسطح المنازل بالرصاص امعانا في إيذاء المواطنين والانتقام منهم لمساعدتهم الشبان في مواجهة جنود الاحتلال الذين اقتحموا أحياء القرية من عدة جهات ".

#مواجهات #كفر قدوم #قوات الاحتلال #قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

قوات الأمن الفلسطينية تنسحب من أبو ديس قرب القدس وضابط إسرائيلي كبير يحذر

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

صحيفة: انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة

الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

درسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد.. الحية: ارتفاع أرقام المصابين في غزة مؤشر ونذير خطر كبير

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يرد على تصريحات خامنئي الاخيرة.. ويقول لا أنصح أحداً باختبارنا

النخالة: سنأخذ مواقف الرئيس ضد "إسرائيل" على محمل الجد.. وهذا المطلوب من السلطة وفتح اتجاه غزة

11111111111

لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة

o

مسؤول إسرائيلي سابق: ليس للأردن أهلية بإلغاء اتفاقية السلام دون حدوث حرب

18 سيناتورًا ديمقراطيًا بارزًا يحذرون نتنياهو : الضم سيضر العلاقات الأميركية الإسرائيلية