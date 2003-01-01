إصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق مجينة قلقيلية، مع جنود الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وأفاد مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية، أنه:" بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان المبارك إلا أن المسيرة ومنذ تسع سنوات لم تتوقف بالرغم من قمع الاحتلال لها بكل وسائل القمع المحرمة دولية ومنها الرصاص المتفجر ومواد كيماوية وقنابل غاز مجهولة التركيب وتفتك بصحة المصابين ".

وأضاف شتيوي:" أصيب العديد من الشبان والمواطنين بحالات اختناق بعد اطلاق قنابل من الغاز المسيل للدموع بكثافة، وحاول الجنود نصب الكمائن في العديد من المنازل لاعتقال الشبان المشاركين ويقظة الشبان حالت دون تحقيق هدفهم، واستهدف جنود الاحتلال خزانات المياه فوق اسطح المنازل بالرصاص امعانا في إيذاء المواطنين والانتقام منهم لمساعدتهم الشبان في مواجهة جنود الاحتلال الذين اقتحموا أحياء القرية من عدة جهات ".