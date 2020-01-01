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الإعلامي الحكومي بغزة: صلاة الجمعة تمت بشكل منظّم

الجمعة 22 مايو 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي بغزة: صلاة الجمعة تمت بشكل منظّم


غزة / سما /

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن صلاة الجمعة اليوم تمت في أجواء من التنظيم والترتيب عكست حجم الجهد الذي بذلته الطواقم الحكومية العاملة والجهات المساندة لها لإتمام التدابير والإجراءات الاحترازية وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين وفق توجيهات وزارة الصحة.

وتوجه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالشكر إلى أبناء شعبنا الذين التزموا بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة وأظهروا صورة مشرقة تنم عن وعي واستشعار لروح المسئولية المجتمعية العامة في مواجهة هذا الفيروس.

وأهاب بشعبنا أن يبقى هذا السلوك الحضاري عنوانًا للتعامل في ظل هذه الجائحة خاصة خلال فترة العيد وفي الأماكن التي تشهد حالات ازدحام ومخالطة شديدة هذه الأيام، كالأسواق والمراكز التجارية.

وقال معروف: ستتم عملية تقييم صلاة الجمعة وإجراءاتها التي تمت اليوم لاستخلاص العبر وتعزيز الإيجابيات وتلافي أية جوانب سلبية.

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