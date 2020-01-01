  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة

الجمعة 22 مايو 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 50 يوماً.. بالصور: الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة


غزة / سما /

شارك عشرات الالاف من المواطنين في اداء صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة وفق اجراءات سلامة فرضتها وزارة الاوقاف في غزة.

وعلى ابواب المساجد وزع المشرفون كمامات على المصلين الذين حضروا وهم يحملون سجادات الصلاة.

وداخل المساجد تباعد المصلون عن بعضهم فيما لم تتجاوز خطبة الجمعة في معظم المساجد عشر دقائق.

بدوها، أمّنت الأجهزة الشرطية إقامة صلاة الجمعة، ظهر اليوم، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، في اليوم الأول بعد قرار الجهات الحكومية فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط.

وعملت أطقم الشرطة على متابعة تنفيذ إجراءات التباعد، والتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والأوقاف في جميع مساجد قطاع غزة؛ كإجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المواطنين في مواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان صحفي، مساء الخميس، أن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة والعيد وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة أنه - في ظل التطورات والمستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا - ستشدد الشرطة إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المخالفة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل المستجدات الأخيرة.

#صلاة الجمعة #غزة #مساجد غزة #وزارة الاوقاف #قطاع غزة
1111111111
111111111
11111111
1111111
11
1
111
1111
11111
111111

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

قوات الأمن الفلسطينية تنسحب من أبو ديس قرب القدس وضابط إسرائيلي كبير يحذر

شاهد.. الصحة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة واغلاق المعابر حتى يونيو القادم

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

صحيفة: انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

الأخبار الرئيسية

o

مسؤول إسرائيلي سابق: ليس للأردن أهلية بإلغاء اتفاقية السلام دون حدوث حرب

18 سيناتورًا ديمقراطيًا بارزًا يحذرون نتنياهو : الضم سيضر العلاقات الأميركية الإسرائيلية

خامنئي: إسرائيل ورم سرطاني و معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد

20200522112633

مسؤول أميركي : إيران بدأت بالانسحاب من سورية

قوات الأمن الفلسطينية تنسحب من أبو ديس قرب القدس وضابط إسرائيلي كبير يحذر