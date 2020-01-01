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ظريف: كيان الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان

الجمعة 22 مايو 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: كيان الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان


القدس المحتلة / سما /

أكَّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أنَّ كيان الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه في تويتر، "إن يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والاحتلال والمستوطنات الى زوال"، منوهاً الى ان "إسرائيل" هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين."

وأشار ظريف الى ان "مؤامرة صفقة القرن العنصرية اثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها"، مؤكداً ان الاستفتاء هو الحل.

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