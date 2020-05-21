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سلطات الاحتلال تقرر تخفيف القيود لدخول العمال نهاية الشهر الجاري

الجمعة 22 مايو 2020 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تقرر تخفيف القيود لدخول العمال نهاية الشهر الجاري


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن توجه الحكومة الاسرائيلية إلى تخفيف القيود على دخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل للعمل في قطاع البناء اعتبارا من 31 ايار الجاري.

وأضافت ان هذا التخفيف سيسمح بعودة نحو 82 ألف عامل فلسطيني إلى مواقع الإنشاءات الإسرائيلية، ما سيقدم دفعة لكلا الاقتصادين اللذين يكافحان مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة ان نحو 13 ألف فلسطيني يعملون حاليا في إسرائيل، ويقيمون في إسكان مؤقت من أجل الحد من الاختلاط بأشخاص آخرين.

وكان نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل قبل كورونا، وقد بدأت إسرائيل في تقييد دخول العمال الفلسطينيين في اذار ضمن جهود مكافحة كروونا.

#عمال #اسرائيل #فلسطين #فيروس كورونا

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