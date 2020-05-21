الصحة بغزة: هذا الاسبوع هو الاخطر على قطاع غزة!

غزة / سما /

أكد د.مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الاولية ورئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة ان هذا الاسبوع هو الاخطر وفق ما يلي/

١. وجود اصابات مؤكدة في قطاع غزة حتى وان كانت في داخل مراكز الحجر

٢. يوجد عدد كبير من المخالطين مما سيرفع عدد الإصابات.

٣. الإجراءات والتدابير لا تشكل ضمان مانع على وجه اليقين

٤. الأسواق تعج بالمواطنين ويمكن في حال وجود حالة واحدة أن تشكل بوابة لنشر الإصابات

٥. صلاة الجمعة القادمة ستسهل الانتشار بوتيرة أعلى وسرعة اضافية

٦. صلاة العيد ستشكل بوابة إضافية أخرى.

٧. انتقال المواطنين للمعايدة من محافظة لأخرى ستكون المطية المتممة لتيسير انتشار الفيروس