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روسيا تنفي اطلاق مبادرة لعقد قمة فلسطينية امريكية

الجمعة 22 مايو 2020 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تنفي اطلاق مبادرة لعقد قمة فلسطينية امريكية


القدس المحتلة / سما /

 نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفات توسط روسيا لعقد قمة فلسطينية امريكية.

وقالت "لقد لفت انتباهنا سلسلة من الادعاءات المزيفة . وللأسف الشديد تواجه الدبلوماسية الروسية بشكل دائم مثل هذه الأقاويل. ونقوم بشكل سريع بنشر الرد عليها و تفنيدها .

وأضافت تعقيبا على تناقلته وسائل الإعلام حول ما وصف بـ "مبادرة روسية" للتسوية الشرق أوسطية "لقد زعمت وسائل اعلام روسية وأجنبية استنادا على ما يسمى وكالة " Axios” بأن روسيا اقترحت عقد قمة فلسطينية أمريكية في جنيف لمنع المزيد من تدهور الوضع حول التسوية الشرق أوسطية ."


وتابعت: وذكر أن ما سمي " مبادرة " قد ًصدرت على لسان نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف في اتصال هاتفي له مع مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية بيركوفيتش ، في ١٩ الشهر الجاري . وفي هذه المرة أيضاً نواجه عملياً تزييفاً متعمداً للواقع ، ومعلومات مضللة .

وقالت : الحقيقة أن هذا الاتصال الهاتفي تم في ١٩ مايو ، وكما نشرنا على موقع الخارجية الروسية ، وبطلب من الشركاء الأمريكان . وكان الموضوع الأساسي في هذا الاتصال هو استئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، وبرعاية دولية . ولم يتم النقاش في أي شيء يتعلق بعقد لقاء فلسطيني أمريكي على أعلى المستويات ، ولم يطلب الجانب الروسي من أحد مثل هذا الأمر .
وأكد الجانب الروسي مجدداً تمسكه الراسخ بأسس القانون الدولي المعروفة للتسوية في الشرق الأوسط ، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين الذي لا بديل عنه لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي .
كما تم التركيز على استعداد روسيا بوصفها دولة عضوا في الرباعية الدولية والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة لعقد اجتماع لها في هذا الإطار ، كما دعا لذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتيريس ، مع امكانية انضمام دول عربية معنية وجامعة الدول العربية ، بهدف استئناف مفاوضات مباشرة فلسطينية اسرائيلية برعاية دولية .
وختمت: هكذا نحن نواجه مثل هذه الافتراءات المضللة . ولدي انطباع أن الدبلوماسيين الروس يقعون تحت طائلة مواجهة المعلومات المزيفة . وكأنما تم حجز حملة إعلامية جديدة ممنهجة ضد الدبلوماسية الروسية . لكننا سوف ندحض هذا كله بشكل منهجي .

#روسيا #قمة #فلسطين #امريكا #مخططات الضم

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