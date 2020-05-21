  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركزية "فتح" تناقش وضع الخطط والآليات المطلوبة لتطبيق قرار القيادة

الجمعة 22 مايو 2020 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية "فتح" تناقش وضع الخطط والآليات المطلوبة لتطبيق قرار القيادة


رام الله / سما /

 عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها التشاوري في دورة انعقادها الدائم، وناقشت وضع الخطط والآليات المطلوبة لتطبيق قرار القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس.

وأكدت مركزية فتح شروعها في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتحمل مسؤولياتها القيادية للتصدي لـ"صفقة العصر" ومشاريع الضم، والمشروع الأميركي- الإسرائيلي لإنهاء القضية وتصفية المشروع الوطني.

وأهابت اللجنة المركزية بـ"جماهير شعبنا المناضل والصامد وبالقوى والفصائل الفلسطينية وقواعدنا الحركية كافة، العمل من أجل إسقاط مشاريع التسوية والضم، مع التأكيد على الاستمرار بتحمل مسوولياتنا في توفير متطلبات واحتياجات شعبنا في الوطن والشتات".

كما ناقشت اللجنة تقوية وتصويب الوضع الداخلي الفلسطيني واستنهاض كل القوى، ورص الصفوف في مواجهة المعركة المصيرية من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيت اللجنة المركزية الموقف الشجاع والتاريخي الذي اتخذه الرئيس والقيادة الفلسطينية في اجتماع القيادة، مؤكدة التزامها الكامل بخطاب الرئيس وقرار القيادة.

#مركزية فتح #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الصحة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة واغلاق المعابر حتى يونيو القادم

رام الله : الحكومة ترفض استلام مساعدات طبية تبرعت بها الامارات

الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

غزة : وفاة طفل بعد يوم من حرقه لنفسه

درسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد.. الحية: ارتفاع أرقام المصابين في غزة مؤشر ونذير خطر كبير

رئيس الوزراء يوضح اسباب رفض السلطة استلام المساعدات الطبية الإماراتية من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

منظمة الصحة العالمية تحذر : فتح المساجد وازدحام الاسواق يضع غزة أمام كارثة محققة

في خطوة إنذار أخير للعالم.. صحيفة: انسحاب عباس من الاتفاقات مع إسرائيل يواجه آليات معقدة

مساعدة

اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

860x484 - 2020-05-21T225642.121

صحيفة: الأمن الفلسطيني أوقف كافة قنوات التنسيق مع الاحتلال

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر