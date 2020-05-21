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"أوغلو" يؤكد رفض تركيا لخطة الضم الإسرائيلية

الخميس 21 مايو 2020 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوغلو" يؤكد رفض تركيا لخطة الضم الإسرائيلية


انقرة /سما/

أكد وزير الخارجية التركي "مولود شاويش أوغلو" موقف تركيا الرافض لخطة الضم الإسرائيلية ووقوفها إلى جانب دولة فلسطين في إفشال هذا المخطط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ووزير الخارجية التركي، مساء اليوم الخميس.

واتفق الوزيران على طلب عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قريباً لإصدار موقف رافض لخطة الضم، وداعم بشكل كامل للموقف الفلسطيني، وموقف متبنٍ لكافة الخطوات والإجراءات التي ستتخذها دولة فلسطين لمواجهة خطة الضم، وتوجيه طلب مباشر وسريع للأمانة العامة للمنظمة لدراسة هذه الإمكانية ولتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية ضد الضم، وتحريك كافة الدول الأعضاء في مواجهة تلك الخطوات المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

كما اتفقا على استكمال التنسيق من أجل إنجاح هذه الجهود، وبدء التفكير بإمكانية الدعوة لقمة اسلامية استثنائية طارئة بعد الاجتماع الوزاري لمواصلة الضغط من جهة، وحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني من جهة أخرى.

وشكر المالكي الحكومة التركية على المساعدات الطبية التي أرسلتها تركيا إلى فلسطين لمساعدتها في مواجهة جائحة "كورونا".

بدوره، أكد أوغلو أن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة تقديم كل أشكال الدعم لفلسطين، خاصة في مواجهتها للجائحة.

#تركيا #مخططات الصم #اسرائيل

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