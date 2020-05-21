العاروري: اذا ضم الاحتلال الضفة سنكون قريبين من انفجار انتفاضة عارمة..

بيروت /سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العـاروري، مساء يوم الخميس، "نحن نؤمن بأن التعامل مع الاحتلال لا يمكن أن يعود بالنفع على شعبنا إلا بالمقاومة الشاملة".

وأضاف العاروري خلال لقاء على قناة الميادين: "شعبنا لم يغير من قناعته وموقفه بأنه لا يقبل هذا الاحتلال، ويقاومه حتى اقتلاعه".

وتابع: "نراهن على موقف شعبنا في الضفة الغربية وغزة والشتات والداخل، ونسعى أن يكون هذا الموقف هو الفاعل الأول في مواجهة خطة الضم".

وأردف قائلاً: "نحشد كل الصفوف ليكون هناك رد شعبي واسع وحقيقي لرفض الخطط الإسرائيلية".

وأشار العاروري: "عقدنا لقاءات مع عديد من القوى الفلسطينية في الداخل والخارج، وندعو إلى لقاء يضم كل مكونات شعبنا".

وقال إن العالم عاجز عن إيقاف هذا الكيان عن جرائمه بحق شعبنا، أو أنهم مشاركون ومتآمرون ضد شعبنا، لذلك نحن نراهن على شعبنا، وعلى قواه الحية، وعلى أمتنا، وعلى شعوب الأمة.

وأكد على أن عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ممكنة جدًا، ويمكن أن يكون أقرب مما يتصوره بعض الناس.

وأضاف: "قبل الانتفاضة الثانية، كان الوضع مشابهًا لهذه المرحلة، عندها أخرج شعبنا أعنف موجة مقاومة في وجه الاحتلال أجبرته على الانسحاب من غزة وأجزاء من الضفة الغربية".

ولفت إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها تجاه القدس والضفة وفلسطين، ستوصلنا إلى نقطة الانفجار قريبًا، متابعاً: "إذا أقدم الاحتلال على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية، سنكون قريبين من انفجار انتفاضة عارمة ستغير هذا الواقع، وستكون ردًا حقيقيًا وعمليًا على الاحتلال الإسرائيلي".

وأكمل قائلاً: "نحن موقفنا من اليوم الأول لاتفاق أوسلو هو رفض هذه الطريقة، لأن الدخول تحت سقف الاحتلال لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مطالب شعبنا".

وشدد العاروري: "رفضنا كان أشد لكل الاتفاقات الأمنية مع الاحتلال، ونحن نرحب بقرار أبو مازن وقف التنسيق الأمني"، مضيفاً: "نأمل أن يكون قرار أبو مازن هذه المرة جديًا".

ونوه العاروري: "نشجع السلطة الفلسطينية في قطع العلاقات مع الاحتلال، ونحن شركاء في تحمّل نتائج هذه الخطوات"، مشدداً: "القدس قلب قضيتنا، نحن واثقون ثقة مطلقة بأن هذه القضية لن تضيع، وأن القدس لا يمكن أن تصبح مدينة يهودية، هذه المدينة قلب الإسلام والعروبة وقلب قضيتنا".

وشدد على أن اقتراب الاحتلال من الخطوط الحمراء في القدس سيفجر الموقف، لافتا إلى أن الاحتلال لديه خبرة في التعامل مع المقدسات، حيث انطلقت الانتفاضة الثانية بكل ما كبدته للاحتلال من خسائر بسبب العبث في المدينة المقدسة.

وقال: :هناك خشية دائمًا أن يستغل الاحتلال الظروف، لفرض أمر واقع في نظام وآلية السيطرة على المسجد الأقصى"، مردفاً: "يوم القدس العالمي كان تعبيرًا مقدرًا عن أهمية هذه المدينة وارتباط الأمة بهذه المدينة وهذه القضية".

وأوضح: "نحن في حماس مقتنعون تمامًا بأن موقف إيران تجاه القدس والمقاومة ثابت ولم يتغير، فهو داعم لشعبنا وحقه ومقاومته، وموقفهم ثابت في الاعتراف بحقوق شعبنا على كامل فلسطين".

وأضاف العاروري: "إيران لم تتوقف عن دعم المقاومة الفلسطينية، حتى في تلك الفترات التي حدث فيها فتور في العلاقة، فإن دعمها للمقاومة لم يتوقف".

وبيَن: "تعثر إسرائيل في تشكيل الحكومة في ثلاث انتخابات متتالية هي علامة إيجابية تدل على بدء ضعف الكيان الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية من خلال شن حرب على غزة، أو شن الاعتداءات في الضفة.

وكشفت قائلاً: "نقترب مرة أخرى لأن تكون الساحة الأكثر اشتعالًا ومواجهة مع الاحتلال هي الضفة الغربية، لأنها المستهدفة من الاحتلال".

وقال إن الاحتلال هو المسؤول عن الحصار على غزة ويبني موقفه على الانقسام الفلسطيني، والأزمات العربية، متابعاً: "نأمل أن نتوافق لإنهاء الانقسام، وبالتالي نكسر أحد أضلاع الحصار على غزة".

وأردف العاروري: "حركة حماس لا يمكن أن تعترف بحق الاحتلال في فلسطين، الشعب الفلسطيني لديه الحق الكامل في أرضه، وهذا موقفنا الذي لا يتغير، وهو الأساس الذي تأسست عليه حماس".

وأكد قائلاً: "نحن لم ولن نعترف بالاحتلال الإسرائيلي، بل نحن متوافقون مع الإخوة في منظمة التحرير للعمل على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 67 من دون التنازل عن حق شعبنا في كامل أرضه"، مشدداً: "نحن لا نقبل المساومة على فلسطين، ولا حقنا في المقاومة".

وأشار إلى أن قطر داعمة لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وقطر تقدم الدعم بناء على موقف قومي ووطني ومشرف، لافتاً إلى أن قطر لم تشترط علينا أي شرط مقابل المساعدات.

وشدد العاروري على أن الاحتلال يقوم بحرب نفسية لإجبار المقاومة على إنجاز صفقة في أسرع وقت ممكن.