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غزة: المكتب الاعلامي يوضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد بسبب كورونا

الخميس 21 مايو 2020 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المكتب الاعلامي يوضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد بسبب كورونا


غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف "صلاة الجمعة ستتم غدا بإذن الله وفق تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة ولا صحة للحديث المتداول عن إلغائها".

وأكد معروف في تصريح صحفي، على وجوب التزام الشرائح التي أشير لها (النساء، كبار السن، الأطفال، المرضى، ضعيفي المناعة، الخارجين من الحجر الصحي مؤخرا) بالأخذ بالرخصة والصلاة في البيت ظهرًا.

وأشار إلى أن رخصة الصلاة في البيت ظهرًا تشمل الجميع.

كما نفت وزارة الأوقاف بغزة، إلغاء إقامة صلاة الجمعة غدا في المساجد، مشيرة إلى إن الوضع على حاله كما أعلنت سابقا مع التشديد في إجراءات السلامة

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي #صلاة الجمعة #غزة #كورونا

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