نتنياهو: مستعدون لمفاوضات على أساس القدس عاصمتنا الموحدة!

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الخميس، إن حكومته الجديدة مستعدة للمفاوضات على أساس أن القدس ستبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل.

جاء ذلك في خطاب له في حفل حكومي إسرائيلي بمناسبة مرور 53 عامًا على احتلال القدس أو ما يسمى إسرائيليًا "تحرير وتوحيد القدس".

وأشار نتنياهو إلى أنه أعلن من واشنطن خلال زيارته في كانون الثاني من العام الجاري للإطلاع على رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام "صفقة القرن"، أكد على أن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل وأنها لن تقسم.

وأضاف: "يسعدني أن أسمع موقفي هذا مجددًا لشركائي الحكوميين الجدد".

من جهته، قال رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، إن القدس ستبقى عاصمة لإسرائيل، وعاصمة للشعب اليهودي، والتي تضم جميع الأديان.