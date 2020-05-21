اصابة 4 مواطنين وتحطم 20 مركبة اثر هجوم للمستوطنين على حوارة

نابلس / سما /

أصيب أربعة مواطنين على الأقل بجروح مختلفة اضافة تحطيم 20 مركبة فلسطينية خلال هجوم شنه مساء اليوم عشرات المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد ناصر الحواري رئيس بلدية حوارة، ان عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة ايتسهار المحاذية للقرية قاموا بمهاجمة المركبات ومنازل المواطنين بالقرب من دوار طولكرم نابلس بالحجارة والزجاجات الفارغة مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين على الأقل بجروح مختلفه وتم تحطيم اكثر من عشرين مركبة فلسطينية في المكان.

وأضاف الحواري ان المستوطنين هاجموا منازل المواطنين والمحلات التجارية على الشارع الرئيسي للقرية وان قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لمعا ان حركة السير تم إغلاقها بالكامل وان حاجز حوارة تم اغلاقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وان حركة السير أصبحت بالدخول من بيتا إلى عورتا نابلس والخارجين بالعكس وان قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بصورة مكثفه على طول شارع حوارة ومفارق الطرقات .