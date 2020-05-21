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اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة

الخميس 21 مايو 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: بعد رفض السلطة قبول المساعدات الاماراتية سوف نرسلها لغزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي انه بعد رفض السلطة الفلسطينية قبول طائرة المساعدات الاماراتية سوف نقوم بارسالها الى قطاع غزة.

وكانت مصادر مطلعة قد افادت صباح اليوم ان الحكومة رفضت استلام المستلزمات الطبية التي تبرعت لها دولة الامارات والتي وصلت امس على متن طائرة اماراتية حطت في مطار تل ابيب.

وعزت المصادر رفض استلام تلك المساعدات كون الامارات لم تنسق مع دولة فلسطين وان الحكومة ترفض ان تكون تلك المساعدات جسرا للتطبيع بين الامارات واسرائيل.

واشار المصدر بان اي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب ان تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا ان تكون من خلال اسرائيل وتشكل غطاء للتطبيع.

#مساعدات طبية #الامارات #غزة #فيروس كورونا #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

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