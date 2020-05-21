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الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر

الخميس 21 مايو 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول اجراءاتها الاحترازية خلال عيد الفطر


غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية في غزة ان الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

وقررت في بيان لها إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

واكدت ان الشرطة ستشدد إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة.

واكدت وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل وتشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، براً وبحراً.

ودعت الداخلية المواطنين الكرام إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة.

#الداخلية بغزة #عيد الفطر #اجراءات احترازية #قطاع غزة

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