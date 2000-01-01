جامعة السوربون أبوظبي تُكافئ الطلبة المتفوقين بمنحة التميز الأكاديمي

ابو ظبي/سما/

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن توفير المنح الدراسية للطلاب الجدد ذوي السجلات الأكاديمية الممتازة في خطوة لإبراز قدراتهم الأكاديمية المُتميّزة في جامعة السوربون أبوظبي. وذلك تماشياً مع فلسفتها في توفير تعليمٍ على مستوى عالمي يُشكّل حافزاً وعامل جذب للنخبة منالطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم .

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: "يُشكل عدم الاستقرار المادي تحدياً في الوقت الراهن، لذا فإن هدفنا هو جعل التعليم متاحاً للطلاب الجامعيين ذوي الأداء الأكاديمي المتميز وتحفيزهم على مواصلة تفوقهم وإبراز إمكانياتهم الاستثنائية المُميّزة".

وأوضحت أن الجامعة "ستُقدّم منحاً أكاديمية للطلاب الجدد من ذوي السجلات الأكاديمية الممتازة والذين يتمتّعون بمؤهلات تحددها الجامعة. سيكون الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالجامعة للدراسةمؤهلين للحصول على منحة دراسية بنسبة 15 ٪ على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول، وذلك استناداً إلى نتائجهم الأكاديمية المتميّزةفي المدرسة الثانوية واستيفائهم المعايير التي حددتها الجامعة".

وأضافت قائلة : "وفي حال تمكّنهم من الحفاظ على نتائجهم الأكاديمية المتميزة، فسيكونون في الفصل الدراسي الثاني، مؤهلين للحصول علىنسبة تتراوح مابين 25٪ إلى 75٪ من منحة التميز الأكاديمي. ويعتمد نظام المنح الدراسية على مدى التطور، حيث يتمّ تقديم المنح بشكل فصلي اعتماداً على الأداء الأكاديمي للطلاب. كما يتمّ تطبيق الشروط والأحكام".

واختتمت سيرانو حديثها قائلة: "يُشكّل التعليم مصدر قوةٍ لكل فرد من أفراد المجتمع. ونحن سعداء بأن تأخذ جامعة السوربون ابوظبي دوراًريادياً في تحقيق التميز الأكاديمي من خلال تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. ”

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نبذة عن جامعة السوربون أبوظبي

أُنشأت جامعة السوربون أبوظبي في شهر مايو 2006، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودائرة التعليم والمعرفة.

تُعتبر جامعة السوربون أبوظبي جامعة إماراتية تتخذ من جزيرة الريم أبوظبي مقراً لها وتنتفع من 760 عامًا من الخبرة لدى جامعة السوربون العريقة، وتتمتع بحرم جامعي عصري يجمع ما بين كفاءة التكنولوجيا وحداثتها.

ويتبع أسلوب التعليم والمناهج والشهادات المعتمدة في جامعة السوربون نظام التعليم الفرنسي وتُمنح الشهادات من جامعة السوربون في باريس ومن جامعة باريس وجميعها معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفخر جامعة السوربون أبوظبي باستكمال التراث المرموق للتميز الأكاديمي الذي عكفت الجامعة على تنميته منذ القرن الـثاني عشر، وتسير على النهج نفسه لتحقيق الكمال الذي جعل من مؤسستنا الأم بباريس واحدة من أكثر منارات التنوير المرموقة في العالم.

وقد تخرج أكثر من 2000 طالباً من أكثر من 90 دولة حول العالم من جامعة السوربون أبوظبي.

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دانة الحوراني

جامعة السوربون أبوظبي

هاتف: 4200 342 54 971+

البريد الإلكتروني: Dana.alhorani@sorbonne.ae