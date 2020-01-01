الاردن: 12 إصابة كورونا جديدة و11 حالة شفاء

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.

وتوزعت الاصابات كالتالي: حالة لسائق شاحنة أردني، و7 حالات لأردنيين قادمين من خارج المملكة بينهم 5 من الامارات، و2 من الولايات المتحدة الأميركية، وحالة لمصاب من المفرق، وحالة من العاصمة مخالط لسائق شاحنة وهو "حلاق"، وسيتم حظر الحي وكافة من قام بالحلاقة لهم، وحالتان من إربد احداها يتم التقصي عن سبب اصابته ومكان عمله.

كما أعلن وزير الصحة عن تسجيل 11 حالة شفاء في الأردن، 7 في مستشفى الأمير حمزة و3 في مستشفى الملكة علياء، وحالة في مستشفى الملك المؤسس.