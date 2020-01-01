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رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة

الخميس 21 مايو 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، وذلك اليوم الخميس في مكتبه في رام الله.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا".

#اشتيه #الاجهزة الامنية #الرئيس عباس #اسرائيل #مخططات الضم

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