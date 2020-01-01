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الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

الخميس 21 مايو 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 6 اصابات اضافية بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفادت الصحة في بيان لها، بأن المصابين الست من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخراً عبر معبر رفح، ليبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها اليوم 25 اصابة جديدة ولازالت عدة عينات مخبرية تحت الفحص حتى اللحظة.

وأشارت الوزراة الى أن اجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 55 اصابة ، تعافى منها 16 حالة ولازالت 39 اصابة نشطة تحت العلاج

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