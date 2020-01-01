  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السعودية تعرب عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لضم أراض فلسطينية

الخميس 21 مايو 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعرب عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لضم أراض فلسطينية


الرياض /سما/

 أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدد البيان الصادر عن الخارجية السعودية اليوم الخميس، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية في البيان، التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

#السعودية #مخططات الضم #فلسطين #الضفة الغربية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الصحة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة واغلاق المعابر حتى يونيو القادم

رام الله : الحكومة ترفض استلام مساعدات طبية تبرعت بها الامارات

"يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا

غزة : وفاة طفل بعد يوم من حرقه لنفسه

صور : استعدادات بغزة لفتح المساجد غدًا الجمعة

تقرير: روسيا تسعى للعب دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب في جينيف

كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.. ولازالت عدة عينات تحت الفحص

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة

عريقات

عريقات: التنسيق الأمني سيتوقف تمامًا.. وهذا ما ابلغناه لامريكا واسرائيل بشأن الاتفاقات الأمنية!

درسنا فرض حظر التجوال خلال أيام العيد.. الحية: ارتفاع أرقام المصابين في غزة مؤشر ونذير خطر كبير

رئيس الوزراء يوضح اسباب رفض السلطة استلام المساعدات الطبية الإماراتية من إسرائيل