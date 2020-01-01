السعودية تعرب عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لضم أراض فلسطينية

الرياض /سما/

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشدد البيان الصادر عن الخارجية السعودية اليوم الخميس، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية في البيان، التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.