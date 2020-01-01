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سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في عدة محافظات

الخميس 21 مايو 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في عدة محافظات


رام الله / سما /

 قالت سلطة المياه، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت منذ الأسبوع الماضي وبشكل تدريجي، تقليص كميات المياه على العديد من النقاط الرئيسية المزودة للمياه في عدد من المحافظات منها: رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل.

وأوضح السلطة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه التخفيضات المفاجئة أثرت بشكل مباشر على كميات المياه المزودة للمواطنين، وأدت إلى ضغوطات كبيرة على طواقم سلطة المياه، لمتابعة وإدارة انعكاساتها على عمليات التوزيع، وخلل في انتظام ضغط المياه في الخطوط الناقلة والشبكات.

وشددت على أنه جاري تكثيف العمل من قبل طواقم سلطة المياه على متابعة ومراقبة مؤشرات الضخ، وايجاد حلول عملية لإدارة الأزمة الناجمة.

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن الاحتلال وكعادته يسعى إلى عدم ترك أي فرصة لزيادة المعاناة اليومية لشعبنا، من خلال التضييق عليه بأصعب الأدوات وعلى رأسها المياه، ومثال ذلك ما نواجهه اليوم من تخفيض لكميات المياه في العديد من نقاط التزويد الرئيسية، بهدف التأثير المباشر على استدامة.

وأضاف غنيم أن اختيار الاحتلال لهذا التوقيت الذي نواجه فيه فيروس "كورونا" والقيام بالممارسات التعسفية له أبعاد صعبة، بالأخذ بعين الاعتبار حساسية وأهمية المياه في فترة الطوارئ والحجر المنزلي، والتي زاد فيها الطلب على المياه بنسبة تزيد عن 10%، باعتبار المياه السلاح الأول في مواجهة الفيروس.

ولفت إلى اننا نواجه هذه الأزمة تزامنا مع فصل الصيف وحاجتنا إلى رفع الكميات وليس تخفيضها، للاستجابة لارتفاع الطلب المتزايد على المياه، فبحسب المؤشرات سيصل إلى حوالي 30%.

وناشد غنيم المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها المائية التعسفية باستخدام المياه كأداة للتضيق على شعبنا، وضرورة الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية.

#سلطة المياه #الاحتلال #محافظات الضفة

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