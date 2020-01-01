الاعلان عن موعد صرف مساعدات صندوق "وقفة عزة" في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، اليوم الخميس، موعد صرف مساعدات صندوق "وقفة عزة" في القطاع.

وقال الحافي، في بيان صحفي، إن الوزارة لم تصرف أي أموال للأسر الفقيرة في غزة عن طريق صندوق "وقفة عز"، مشيراً إلى أن توزيع المساعدات سيتم بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد أن جميع الأسماء التي سجلت للاستفادة من الصندوق عبر وزارة التنمية الاجتماعية، يتم فحص الأسماء من قبل وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد"، وأن أي اسم يتعارض مع هذه الوزارات يتم إسقاطه لعدم أحقيته بالمساعدة.

وشدد على حرص الوزارة على وصول المساعدات النقدية للأسر التي لا دخل لها من أي جهة كانت، لافتاً إلى أن الأسماء الذين استفادوا من الصندوق بغزة تمت عن طريق وزارة العمل.

ونوه إلى أنه بعد عيد الفطر سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين، تحمل توقع الصندوق ووزارة التنمية الاجتماعية.