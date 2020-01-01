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معايعة تلتقي سفير مالطا في بيت لحم

الخميس 21 مايو 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة تلتقي سفير مالطا في بيت لحم


بيت لحم / سما /

استقبلت وزيرة السياحة والآثار رلى معايعة سفير جمهورية مالطا لدى فلسطين روبين غوتشة، في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم، اليوم الخميس.

وشكرت الوزيرة معايعة السفير روبين، على التعاون الكبير في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مما زاد آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشارت الى آخر تطورات جائحة الكورونا، وما وصلت له الجهود الفلسطينية في مكافة الوباء، وما لحق بقطاع السياحة في فلسطين من أضرار.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد خطط وبرامج، على عدة أصعدة، منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة، لتكون فلسطين مستعدة للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

من جانبه أكد السفير روبين على ثقته بتجاوز فلسطين لجائحة الكورونا، واستعداد مالطا لتوفير كافة أشكال الدعم والتعاون مع فلسطين، وخاصة في مجال التطوير السياحي لما بعد جائحة الكورونا، شاكرا الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والبناء مما ساهم في تطوير افاق التعاون بين البلدين.

#وزارة السياحة والآثار #رولا معايعة #مالطا #بيت لحم

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