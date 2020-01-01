المجر تؤكد دعمها لإسرائيل ضد الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أكد بيتر زيجارتو وزير الخارجية المجري، اليوم الخميس، على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل في سياساتها ضد الفلسطينيين.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين زيجارتو، ووزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي.

وقال الوزير المجري، إن بلاده ستواصل الحفاظ على موقفها بما يضمن "حقوق إسرائيل"، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل منع إطلاق أي بيانات وتصريحات معادية لإسرائيل، سواء كان ذلك في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، أو أي مؤسسات دولية.

واعتبر الوزير ما يجري في العالم بمثابة "نفاق"، مؤكدًا على أن بلاده تدعم إسرائيل بكل قرارتها من أجل تدعيم سيادتها وأمنها.

ورأى في قرارات المحكمة الدولية بأنه ليس لائقًا بها، وأن المجر ستواصل دعم إسرائيل في كل المحافل الدولية.