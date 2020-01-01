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مستوطنون يضرمون النار في الأراضي الزراعية شرق طولكرم

الخميس 21 مايو 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يضرمون النار في الأراضي الزراعية شرق طولكرم


طولكرم / سما /

 أضرم مستوطنون، ظهر اليوم الخميس، النار بالأراضي والحقول الزراعية القريبة من مستوطنة "عناب" المقامة على أراضي بلدة رامين شرق طولكرم.

وقال مزارعون، إنهم شاهدوا مجموعة من مستوطني "عناب" يشعلون النار في أراضيهم بحراسة قوات الاحتلال التي لم تحرك ساكنا، ما تسبب في اتساع رقعة الحريق وامتداد النيران إلى مئات الأشجار.

وقال المزارع عماد سلمان، إن النيران أتت على العشرات من أشجار الزيتون واللوز في أرضه الواقعة بجانب المستوطنة، والبالغ مساحتها 50 دونما.

وهرع المواطنون الى جانب طواقم الدفاع المدني التي حضرت الى المنطقة للسيطرة على الحريق، إلا أنه لوعورة المكان لم تتمكن من إخمادها بالكامل، وما زالت مشتعلة حتى اللحظة.

وقال مدير عام دائرة زراعة طولكرم سمير سمارة، إن الحريق الذي تسبب به المستوطنون أتى على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية تقدر بأكثر من 400 دونم.

#مستوطنون #حرق اشجار #طولكرم

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