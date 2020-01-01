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شاهد.. اشتية: ضم أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وأرضنا ودولتنا

الخميس 21 مايو 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. اشتية: ضم أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وأرضنا ودولتنا


رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، إن ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف

وقدر اشتية، عقب اجتماع مع قناصل وممثلي دول أوروبا، إلى الجانب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، عاليا الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكديكم على أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية

بدوره، قال بورغسدورف، إننا نحن هنا اليوم أيضا لنتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من ضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف: "هذا الأمر يخالف القانون الدولي ويخرق الاتفاقيات القائمة ولا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مخططات الضم #الضفة الغربية #اسرائيل

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