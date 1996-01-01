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شاهد.. اكتشاف "مخلوق غريب" داخل صخرة قادمة من الفضاء

الخميس 21 مايو 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. اكتشاف "مخلوق غريب" داخل صخرة قادمة من الفضاء


وكالات / سما /

اكتشف باحثون في أنتاركتيكا، مخلوق غريب يشبه الدودة بداخل نيزك جاء من كوكب المريخ.

وعثر على الصخرة عام 1984، وتم تخزينها حتى أعيد استكشافها في عام 1996، لتقرر ناسا الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحاضر.

وزعم الباحثون أن الاكتشاف يمكن أن يكون أول دليل على وجود حياة فوق كوكب المريخ.

ويرى أخرون أنه الصخرة موجودة في القارة القطبية الجنوبية منذ ملايين السنين، ما يمكن أن يكون هذا المخلوق قد وصل لها من كوكب الأرض.

وأوضح الباحثون أن قبل 16 مليون سنة، اصطدم نيزك ضخم بالمريخ القديم، لتتجه أجزاء من الحطام تجاه كوكب الأرض وتهبط عليه.



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#الفضاء #الارض #مخلوق

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