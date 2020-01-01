لاعب يترك الدوري الفلسطيني بعد 10 سنوات

الضفة المحتلة / سما /

أعلن المدافع الدولي السابق أحمد حربي عودته للأراضي المحتلة, بعد 10 مواسم خاضها في دوري المحترفين بالضفة.

وقال حربي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه قرر الرجوع للعب في أندية الداخل المحتل, عقب تحقيقه 8 بطولات محلية في الضفة, وارتدائه قميص المنتخب الوطني الأول 6 سنوات.

وأضاف: "سأكون قريبا من عائلتي لأول مرة منذ 10 سنوات, شكرا لكل الأندية واللاعبين والجماهير الذين ساندوني في الدوري الفلسطيني".

يشار إلى أن حربي لعب في دوري المحترفين مع كل من شباب الأمعري, وأهلي الخليل, وشباب الظاهرية, وشباب السموع.