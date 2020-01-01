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محافظة نابلس تسلم مجموعة من الطرود الغذائية للقرى والمخيمات

الخميس 21 مايو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة نابلس تسلم مجموعة من الطرود الغذائية للقرى والمخيمات


نابلس / سما /

 سلمت محافظة نابلس اليوم الخميس، مجموعة من الطرود الغذائية للقرى والبلدات والمخيمات في المحافظة بتوجيهات من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان.

وسلمت الطرود بحضور مستشار المحافظ للشؤون الاجتماعية هيثم دويكات ومدير دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة مازن الدنبك.

واستفادت من هذه الطرود بلدات عصيرة الشمالية، وعموريا، والساوية، وجوريش، وقوصين، وكفر قليل، وعصيرة القبلية، ودير الحطب، واوصرين، وقريوت، ومخيم العين، وعدة مناطق بمدينة نابلس والبلدة القديمة.

وكان اللواء رمضان قد أعلن عن رصد 7 آلاف طرد خصصت للقرى والبلدات ومناطق في المدينة والريف والمخيمات، خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات المحلية في القرى والبلدات ومنسقي الطوارئ في المناطق والمخيمات والريف.

وستستمر عملية تسليم باقي الطرود خلال الأيام القادمة لتشمل بقية المناطق والقرى والمخيمات في المحافظة.

#نابلس #مساعدات

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