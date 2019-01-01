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الاحتلال يواصل اعتقال أربعة أشقاء من عائلة أبو هشهش في الخليل ويهدد باعتقال شقيقهم الخامس

الخميس 21 مايو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل اعتقال أربعة أشقاء من عائلة أبو هشهش في الخليل ويهدد باعتقال شقيقهم الخامس


الخليل / سما /

 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أربعة أشقاء من عائلة أبو هشهش من مخيم الفوار في الخليل، وتستمر بتهديد العائلة باعتقال شقيقهم الخامس.

وقال نادي الأسير في بيان له إن سلطات الاحتلال اعتقلت أحمد اسحق أبو هشهش (22 عاماً) في شهر تشرين الأول 2019، وحولته إلى الاعتقال الإداري، وأصدرت مؤخراً أمر اعتقال إداري بحقه للمرة الثانية ولمدة ستة شهور، كما حولت شقيقه محمود (31 عاماً) والذي اُعتقل في تاريخ الـ5 من أيار الجاري إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

فيما تواصل سلطات الاحتلال التحقيق مع الشقيقين محمد ومجدي في مركز تحقيق "عسقلان"، علماً أن محمد (21 عاماً)، اُعتقل مع شقيقه محمود في الخامس من أيار الجاري، أما مجدي (19 عاماً) جرى اعتقاله في تاريخ 18 أيار الجاري.

ولفت نادي الأسير إلى أن محمود وشقيقه أحمد تعرضا للاعتقال عدة مرات على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار قال نادي الأسير إن عائلة الأسرى أبو هشهش نموذج، للعشرات من العائلات الفلسطينية التي يواصل الاحتلال استهدافها، من خلال عمليات الاعتقال المتكررة، والذي يرافقها عمليات تنكيل وتهديد متواصلين، وجدد نادي الأسير دعوته المستمرة للمؤسسات الحقوقية الدولية، بأن تتخذ درواً أكثر فاعلية في الكشف عن جرائم الاحتلال اليومية، ووضع حد لها.

#الاحتلال #اعتقالات #اسرى

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