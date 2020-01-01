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"التعاون الإسلامي" ترفض ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

الخميس 21 مايو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" ترفض ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته


جدة /سما/

 أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن أي إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل تجاه ضم الأراضي العربية لا تخدم عملية السلام، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

ودعت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، المجتمع الدولي خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاستعمارية، مؤكدة أن الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة العربية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

#التعاون الاسلامي #مخططات الضم

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