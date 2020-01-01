أطباء صينيون: أعراض الإصابة بكورونا تتغير حسب المكان

وكالات / سما /

حذر أطباء صينيون من ظهور أعراض جديدة على المصابين بفيروس كورونا تبعا للمكان، مختلفة عن التي تم رصدها سابقا في بؤرة تفشي الجائحة.

وقال أطباء صينيون إن المرضى الجدد بفيروس كورونا في شمال شرق البلاد تظهر عليهم أعراض مختلفة عن تلك التي كانت ظلت تداهم من أصابهم الوباء في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس طيلة الشهور الماضية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كيو هيبو، وهو أحد كبار أطباء الحالات الحرجة في البلاد في مقابلة تليفزيونية، إلى أن فريقه لاحظ أعراضا مختلفة لدى المرضى في مقاطعتي هيلونغجيانغ وجيلين، حيث "تزداد فترة حضانة الجسد البشري للفيروس ، كما أنهم لا يعانون من الحمى، لكنهم يعانون من الإرهاق أو التهاب الحلق، والبعض لا تظهر لديهم أعراض على الإطلاق". بحسب "بي بي سي".

وتخشى الصين التي أغلقت حدودها أمام الأجانب منذ نهاية آذار/مارس، أن تشهد موجة وبائية ثانية، وقد ظهرت إصابات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ولكن مع انحسار الوباء على أراضيها، تصوّر بكين نفسها كمنتصر على كوفيد-19، في مقابل الدول الغربية غير المتجهزة التي يواصل الفيروس الانتشار فيها.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين و17 ألفا، توفي منها ما يزيد على 325 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و980 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد إحصائيات الفيروس.