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مواد غذائية تسرع عملية الشيخوخة

الخميس 21 مايو 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواد غذائية تسرع عملية الشيخوخة


وكالات / سما /

أعلن علماء جامعة نافار الإسبانية، أن المواد الغذائية التي خضعت لدرجة عالية من المعالجة الصناعية، تسرع شيخوخة خلايا الجسم.

وتفيد صحيفة La Vanguardia، بأن المعجنات والأطعمة الخفيفة والمشروبات الغازية ومختلف انواع الحلويات ورقائق الذرة مع السكر والمواد النصف مصنعة واللحوم التي خضعت لدرجة عالية من المعالجة الصناعية، تتميز عادة باحتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة والأصباغ والسكر والدهون والأملاح، ولكنها في نفس الوقت تتميز بقلة الفيتامينات والألياف الغذائية.

ويشير الباحثون، إلى أن تناول هذه المواد، يقلل من طول التيلوميرات- الأجزاء النهائية للكروموسومات. وهذه الأجزاء تصغر مع التقدم بالعمر بسبب العمليات الطبيعية التي تجري داخل الجسم. بيد أن المواد الغذائية المصنعة تسارع هذه العملية.

وقد حلل الباحثون خلال تجربة شارك فيها 886 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 57-91 سنة. العلاقة بين النظام الغذائي للمشتركين وطول التيلوميرات.

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من ثلاث وجبات من المواد الغذائية المصنعة في اليوم تتضاعف عندهم فرص تقصير التيلوميرات.

#الجسم #الصحة #الشيخوخة

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